Banditi morti in rapina, patteggia complice sopravvissuto

(ANSA) - CUNEO, 21 DIC - Ha patteggiato 4 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa da 2 mila euro, il 34enne Alessandro Modica, il rapinatore unico sopravvissuto lo scorso 28 aprile all'assalto alla gioielleria Roggero di Grinzane Cavour , in provincia di Cuneo. Il processo in tribunale ad Asti si è aperto questa mattina. L'imputato è Mario Roggero, il gioielliere di 67 anni, che sparò ai due rapinatori, uccidendoli, e ferì Modica colpendolo con un proiettile al ginocchio. La banda era armata di un coltello e di una pistola, poi risultata finta. A Roggero sono contestati i reati di doppio omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo, perché usata fuori dalla gioielleria.

Gli avvocati dei due rapinatori morti - il torinese Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e il braidese Andrea Spinelli, 44 anni - si sono costituiti parte civile nel processo per conto dei familiari. Roggero è difeso dagli avvocati Stefano Campanello di Alba e Aldo Mirate di Asti.

Modica è stato condannato per rapina aggravata: era riuscito a fuggire dopo il colpo, a piedi, ed era stato arrestato dai carabinieri alcune ore dopo al pronto soccorso di Savigliano. Da allora è in carcere a Cuneo: anche lui si è costituito parte civile nel processo. Prossima udienza il 24 marzo. (ANSA).