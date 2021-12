Ambientalisti a Palazzo Lascaris,non fate nulla per il clima

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Attivisti di Extinction Rebellion hanno simbolicamente occupato questa mattina l'atrio di Palazzo Lascaris, a Torino, dove è in corso la seduta del Consiglio Regionale. Vestiti con maschere da scimmia, per denunciare l'assenza di politiche regionali contro la crisi climatica ed ecologica, si sono stesi a terra suonando una sirena.

"La Regione Piemonte continua a non aver un piano per una riduzione drastica delle emissioni e per un arresto immediato della distruzione degli ecosistemi - hanno sostenuto i manifestanti, che hanno protestato davanti al Consiglio regionale già nelle scorse settimane -. Quello di oggi è l'ultimo Consiglio di un altro anno di fallimenti, regionali e mondiali. L'allarme sta suonando e, che lo si voglia o meno, le sirene continueranno a suonare".

La polizia è poi intervenuta invitando gli attivisti a spostarsi. "Non hanno bloccato alcun pubblico servizio. L'unico comportamento ostile è stato quello del Consiglio Regionale che, come primo atto della consiliatura, ha bocciato l'inserimento all'ordine del giorno della richiesta di dichiarare l'emergenza climatica e ambientale. Ostili sono le polveri sottili, le deroghe, per le nostre Alpi lo sono i safari bianchi e la caccia con jeep, elitaxi e eliski", dichiara il capogruppo di Liberi Uguali Verdi e responsabile Transizione ecologica per la segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Marco Grimaldi, dopo aver provato a mediare fra i manifestanti e le forze dell'ordine nell'androne di Palazzo Lascaris. (ANSA).