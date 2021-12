Tumori sistema nervoso, Soffietti unico italiano nel Board

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - È stata appena pubblicata e presentata in anteprima al Congresso americano di Neuro-Oncologia a Boston la nuova classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relativa ai Tumori del Sistema Nervoso, che rappresenterà il riferimento per la nuova frontiera della diagnosi e delle terapie molecolari. Unico italiano a far parte dell'Editorial Board della nuova classificazione è un torinese, il professor Riccardo Soffietti, che dal 2006 dirige la Neuro-Oncologia universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

La presenza del professor Soffietti nell'Editorial Board "rappresenta anche il riconoscimento ad una Struttura che da anni è considerata un Centro di eccellenza nazionale ed internazionale per la diagnosi e terapia dei tumori cerebrali", osserva la Città della Salute di Torino in una nota. Alla stesura di uno dei capitoli è stata chiamata anche la dottoressa Roberta Rudà, che appartiene alla scuola torinese ed ha contribuito alla sua crescita, ed è il Presidente in carica dell'Associazione Italiana di Neuro-Oncologia. (ANSA).