Tav: tunnel collina morenica divide, sindaci perplessi

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - E' sul tunnel nella collina morenica previsto nel progetto di variante della tratta Orbassano-Avigliana della ferrovia Torino-Lione che si sono appuntate le principali perplessità degli amministratori pubblici che oggi hanno incontrato, nella sede dell'Unione Montana Valle Susa, il commissario straordinario per la tratta nazionale Calogero Mauceri.

Tra gli altri temi più complessi - secondo quanto riferisce l'Unione Montana - alcuni interventi nella parte relativa all'ammodernamento della linea storica, da Avigliana a Bussoleno: la soppressione dei passaggi a livello a Borgone di Susa, il progetto di installazione delle barriere antirumore, per cui "è stata chiesta una soluzione progettuale complessiva e omogenea sulla tratta" e il nodo di Avigliana, coinvolto anche nel progetto di variante.

All'incontro, oltre ai sindaci, hanno partecipato i tecnici dell'Unione, di Rfi e Italferr. Il commissario Mauceri si è impegnato a valutare le istanze avanzate dagli amministratori pubblici. Il prossimo incontro è previsto a febbraio, quando verranno approfonditi i temi dei sottopassaggi, dell'ammodernamento delle stazioni e della soppressione dei passaggi a livello di Borgone.

La tratta nazionale della Torino-Lione è stata suddivisa in due zone: il progetto di variante, comprende il nuovo scalo di Orbassano, e l'ammodernamento della linea storica, in 7 lotti.

