Premio Studio Torta a tesi laurea su proprietà industriale

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La sede dell'Unione Industriali di Torino ha ospitato la IX edizione del "Premio Studio Torta" dedicato alle tesi di laurea magistrale sull'argomento della proprietà industriale. Inaugurato nel 2013 e ideato dallo Studio Torta, tra le principali realtà a livello nazionale e internazionale nella consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale, il Premio nasce per promuovere una cultura sul tema, valorizzando i giovani talenti delle università italiane e i loro lavori accademici.

Quest'anno hanno partecipato laureati provenienti da università di diverse città italiane (Milano, Torino, Verona, Teramo) con tesi relative a diritto d'autore, marchi, brevetti e nuove forme di comunicazione.

"Il livello delle tesi cresce di anno in anno - sottolinea Luigi Boggio, presidente onorario di Studio Torta - confermando la graduale affermazione della cultura della proprietà industriale negli atenei italiani e la maggiore attenzione dei laureandi e laureati verso queste tematiche. L'altro elemento significativo che emerge dall'edizione di quest'anno è la nutrita partecipazione di studentesse al contest, tre delle quali sono state anche premiate".

"Il nostro territorio è ricco di giovani eccellenti, ad altissima specializzazione, che costituiscono la nostra più importante risorsa. Noi imprenditori abbiamo la responsabilità di valorizzare questi talenti, creando insieme alle Istituzioni e agli Atenei le condizioni affinché scelgano di restare a Torino e contribuire alla crescita della nostra area", ha detto il presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, che ha consegnato i premi. (ANSA).