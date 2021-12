Natale: commercianti, sprint finale acquisti con food e moda

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Sprint finale degli acquisti nell'ultimo week end, ma i commercianti sperano anche negli ultimi giorni a ridosso del Natale. Le famiglie risparmiano, hanno paura del rincaro bollette e dell'aumento dei prezzi, ma c'è voglia di festa e di normalità. E' quanto rilevano Ascom e Confesercenti a pochi giorni dal Natale.

La spesa media dei torinesi è tra i 200 e i 250 euro, concordano le due associazioni che mettono in evidenza anche il ritorno nei negozi rispetto agli acquisti on line. Sotto l'albero ci saranno regali enogastronomici (+25%), elettrodomestici, computer, cellullari libri e tv di ultima generazione (+20%), piccola gioielleria. Riprendono quota gli articoli sportivi - spiega l'Ascom - legati al mondo della neve, ma anche all'effetto Atp, tennis e padel in testa. Si conferma il trend positivo del 'Regalo esperienza' (weekend da sogno, cene romantiche, relax in spa). Secondo Confesercenti il 36% regalerà un capo d'abbigliamento, il 18% un accessorio e il 12% un paio di scarpe. In ripresa il turismo invernale (+10%) nelle località nazionali, ma il settore continua a soffrire. Si ritorna al ristorante per i cenoni di Natale anche se il comparto è in calo del 15% rispetto al 2019. Gastronomie, negozi di generi alimentari, macellai e pasticceri, interpellati da Confesercenti, prevedono un aumento del 10%.rispetto all'anno scorso.

"E' evidente la voglia di resistere e di lasciarsi alle spalle il secondo anno di emergenza sanitaria. Mi auguro che ci sia una spinta finale agli acquisti" commenta la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. "Stiamo imparando a gestire l'emergenza e i consumatori quest'anno affrontano il periodo delle feste di fine anno con la voglia di passare un Natale normale", sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte (ANSA).