Museo del Cinema si rifà il trucco, progetto da 20 milioni

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Un video che ha come protagonisti l'architetto Alessandro Antonelli e la storica del cinema Maria Adriana Prolo accoglie dal 20 dicembre i visitatori del Museo del Cinema di Torino. Realizzato con documenti del Museo, "immerge da subito il pubblico nell'avventura umana e appassionata che portò alla creazione di questo museo - spiega il presidente Enzo Ghigo - tra i più amati in Italia e visitato in 20 anni da 11 milioni di persone". Il video anticipa il grande progetto di ammodernamento del museo, del valore di 20 milioni di euro, che sarà presentato alle istituzioni nel mese di gennaio e che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una nuova biglietteria, con una speciale copertura in vetro per riparare i visitatori in coda, e della caffetteria nell'adiacente giardino. "Alessandro Antonelli e Maria Grazia Prolo sono due figure imprescindibili della storia del Museo e della stessa Torino, due persone geniali, coraggiose, visionarie, testarde e fantasiose - spiega il direttore del Museo, Domenico Di Gaetano -. Abbiamo pensato di farli conoscere al pubblico che appena entra alla Mole comincia a guardarsi attorno rapito dalle meraviglia del cinema, senza però, forse, sapere bene da dove tutto questo è nato".

Oltre al nuovo video posizionato nell'area dell'accoglienza, Ghigo e il direttore Di Gaetano hanno presentato anche il nuovo sistema di illuminazione dell'area espositiva del primo piano, che da alcuni giorni ospita la mostra 'Diabolik alla Mole'.

