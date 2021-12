Droga sotto trucioli di legno,4 trafficanti arrestati da Gdf

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 DIC - Circa 680 chili di hashish e marijuana sequestrati, 4 persone arrestate: è il bilancio di un'operazione dalla Guardia di Finanza di Alessandria. In carcere due albanesi e due macedoni, di cui uno sorpreso anche in possesso di una colt, modello 357 Magnum, carica e con matricola abrasa; un altro senza permesso di soggiorno. Da alcune settimane le Fiamme Gialle tenevano sotto controllo gli spostamenti, tra Alessandria e Quattordio, dei 4, residenti tra Alessandrino e Astigiano. La loro base logistica era capannone; accanto a un fabbricato di attività commerciali caratterizzate da un continuo via vai di auto, furgoni e camion. Al momento dell'arresto, uno dei trafficanti di droga ha tentato di nascondersi sotto la motrice di un tir. La droga era nel rimorchio - guidato dai 2 macedoni - nascosta sotto un carico di cippato di legno macinato. Altri 80 chili sono rinvenuti in una delle auto con cui gli albanesi avevano raggiunto il capannone per il trasbordo. Sequestrati, oltre alla droga e alla pistola, 3.300 euro in contanti. Indagini ancora in corso per risalire a eventuali complici, oltre alle fonti di finanziamento. La droga era destinata presumibilmente al mercato italiano. (ANSA).