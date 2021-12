Disposte autopsie degli operai, inchiesta per omicidio colposo

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La procura di Torino ha disposto le autopsie sui corpi dei tre operai deceduti sabato scorso nel crollo della gru in via Genova, nel capoluogo piemontese. Il procedimento è aperto per omicidio colposo e, secondo quanto si apprende, resta a carico di ignoti. Le vittime sono Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). I primi due sono morti sul colpo, il terzo poco dopo in ospedale, al Cto di Torino. (ANSA).