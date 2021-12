Crollo gru: tre tute insanguinate per ricordare morti Torino

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Tre tute bianche insanguinate in strada. Le hanno stese in via Arcivescovado, davanti all'Ispettorato del Lavoro di Torino, i sindacati di base durante il presidio organizzato per ricordare i tre lavoratori morti per il crollo della gru.

"Siamo arrabbiati e sconvolti, la tristezza non basta più.

C'è molta rabbia" ha detto Enzo Miccoli dell'Usb Torino. "La misura è colma, bisogna tracciare una riga e chiedere che sia previsto il reato di omicidio sul posto del lavoro. La colpa è nel sistema, nel modo di produrre sempre più forsennato, nell'impoverimento dei lavoratori. L'Ispettorato del lavoro non ha gli strumenti per intervenire, troppo poche 200 persone che devono fare vigilanza, bisogna aumentare l'organico".

Al presidio ha aderito anche la Cub. (ANSA).