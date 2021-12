Crollo gru: fiori e lumini sul luogo della tragedia

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Lumini e mazzi di fiori sono stati posati da alcuni torinesi all'imbocco del tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru è costato la vita a tre operai.

Sono numerosi i cittadini che arrivano e per qualche minuto, in silenzio, osservano la scena. "Abito qui vicino - dice Alfonso - e conosco bene il signor Domenico, il papà del più giovane degli operai che sono morti ieri. Siamo cresciuti insieme nel nostro paese del Sud. Anche lui lavorava in quel settore: aveva avviato alla professione il figlio. Se sarà possibile andrò a trovarlo".

(ANSA).