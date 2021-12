Covid: Piemonte, 60% casi in più, ricoveri 6 volte in meno

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Il 60% di contagi in più rispetto allo scorso anno ma un numero di ricoveri di sei volte inferiore. Il confronto fatto dalla Regione Piemonte er il periodo 11-17 dicembre. Nella settimana sono stati registrati 2.506 casi, contro i 7.739 dello stesso periodo 2020, mentre in ospedale i posti occupati in terapia intensiva - alla data del 17 dicembre - erano 50, contro i 276 dello scorso anno, negli altri reparti 591, a metà dicembre 2020 erano 3.801. La percentuale di positività sui tamponi eseguiti adesso è del 3,2% contro il 7,2% di allora. I decessi della settimana 11-17 dicembre sono stati, in Piemonte, 20, contro i 354 dell'anno scorso nello stesso periodo.

"Nonostante la diffusione del virus sia perfino maggiore rispetto allo scorso anno, questi numeri dimostrano che il vaccino è l'unico strumento per fermare la forma grave del contagio, che porta in ospedale e in alcuni casi fino alla morte - evidenziano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Continua il massimo sforzo di tutto il sistema sanitario piemontese per somministrare velocemente le terze dosi e per vaccinare anche i più piccoli, che in questo momento rappresentano una delle fasce più esposte al rischio di contrarre il Covid e di trasmetterlo a coloro che hanno vicino". (ANSA).