Covid: in Piemonte 1.569 nuovi casi, +32 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Con gli ultimi dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione, sale a 59 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, a 693 negli altri reparti. Gli incrementi registrati oggi sono stati, rispettivamente, di 3 e 29 pazienti. Tre i morti. Sul fronte dei contagi, i nuovi casi sono 1.569, con un tasso di positività del 3,5% e una quota di asintomatici del 68,8%. I tamponi diagnostici processati sono 44.803 di cui 36.942 antigenici. Le persone in isolamento domiciliare sono 24.705, i nuovi guariti 726.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte i casi positivi accertati sono ora 431.285, i morti 11.951, i guariti 393.877.

