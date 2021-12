No Green pass, minuto di silenzio per operai morti a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - I No Green pass, riuniti a Torino alla presenza di delegazioni provenienti da tutta Italia, hanno osservato un minuto di silenzio per i tre operai morti questa mattina in via Genova, nel capoluogo piemontese, a causa del crollo di due gru.

"Siamo qui per le vittime del lavoro e della sanità. Al governo diciamo vergogna", ha detto dal palco allestito in piazza Castello Marco Liccione, leader torinese dei No Green pass. "Siamo qui per vogliamo stare dalla parte giusta - ha aggiunto -. Dalla parte delle persone". (ANSA).