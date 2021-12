No Green pass in presidio a Torino,corteo lontano dal centro

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - No Green pass in piazza Castello, a Torino, per la manifestazione nazionale indetta contro il certificato verde e le politiche di contenimento della pandemia.

Un migliaio, al momento, le persone in presidio davanti ai cancelli di Palazzo Reale, da dove dovrebbero poi muoversi in corteo, lasciando però il centro come prescritto alla vigilia per non compromettere l'ultimo sabato di shopping prima del Natale ai commercianti, che avevano chiesto di vietare la manifestazione.

In occasione dei primi interventi dal palco in piazza si è presentata una giovane che si è messa a sventolare il Green pass come una bandiera. "Sono qui per manifestare il mio pensiero in quanto libera cittadina", ha detto. "Signora, lei è qui per provocare ma noi non cadiamo in queste trappole. Faccia come crede, ma sarebbe meglio si allontanasse, non mi sembra che questo sia il posto giusto per lei", l'ha rimbrottata Marco Liccione, portavoce della cosiddetta Variante Torinese, il movimento No Green pass del capoluogo piemontese. La donna si è poi allontanata da sola. (ANSA).