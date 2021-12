Limone conferisce cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco

(ANSA) - CUNEO, 18 DIC - Il Consiglio comunale di Limone Piemonte (Cuneo) ha conferito nel pomeriggio di oggi la cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco. La cerimonia si è tenuta al teatro alla Confraternita. Il riconoscimento "per lo straordinario lavoro svolto durante l'alluvione del 2-3 ottobre 2020".

Il sindaco Massimo Riberi ha ricordato che grazie al lavoro congiunto con le autorità italiane e francesi, i Vigili del Fuoco cuneesi tra il 3 e il 5 ottobre 2020 sono riusciti a portare in Italia 53 persone, che si trovavano a transitare lungo il confine con la Francia e di cui non si avevano più notizie, organizzando un ponte aereo con gli elicotteri.

Complessivamente durante l'emergenza sono stati effettuati 682 interventi.

"La consegna della cittadinanza onoraria esprime la volontà di questa amministrazione - ha detto il sindaco Riberi prima di consegnare il riconoscimento al comandante provinciale dei vigili, Vincenzo Bennardo - di ringraziare il Comando provinciale per l'intervento tempestivo e massiccio di aiuto nei confronti dei cittadini limonesi e per le attività finalizzate al ripristino del territorio duramente colpito dall'alluvione".

