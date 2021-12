Gru cade su palazzo: tre operai morti e due passanti feriti

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - E di 3 vittime ed i feriti per ora il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Torino dov'è, in via Genova, è crollata una gru. A perdere la vita sono stati tre operai, uno dei quali dopo il trasporto in ospedale. Un loro collega è ferito in codice giallo. Due passanti, tra cui l'automobilista a bordo di una vettura di passaggio, hanno riportato lesioni ma non sono in gravi condizioni (ANSA).