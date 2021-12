Covid: 2.326 positivi in Piemonte, otto i decessi

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Resta alto, in Piemonte, il numero dei nuovi positivi comunicati dall'Unità di crisi regionale.

Nelle ultime 24 ore sono 2.326, il 3,5% dei 66.600 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 1.500 (64,5%). Torna a salire il numero dei decessi, otto quelli comunicati oggi, nessuno di oggi, mentre i nuovi guariti sono 984. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 56 (+3), calano quelli nei reparti ordinari, che sono 664 (-3). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.897; gli attualmente positivi 24.617.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 429.716 positivi, 11.948 decessi e 393.151 guariti. (ANSA).