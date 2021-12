Università: Torino lancia la ricerca con crowdfunding

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Con il progetto Funds TOgether.

Lasci o Raddoppi' l'università di Torino apre le porte, per la prima volta, al crowdfunding per la ricerca. "Un progetto pilota davvero innovativo che ha un obiettivo centrale per la società del futuro a cui guardiamo - spiega il rettore Stefano Geuna - il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca scientifica".

"Un modo per abbattere ogni barriera tra università e bisogni sociali - ha aggiunto il direttore generale Andrea Silvestri - tramite uno strumento, la raccolta fondi aperta a tutti, che si sta rivelando sempre più in grado di sostenere le giovani risorse intellettuali portando l'attenzione su temi che accedono con difficoltà a fonti di finanziamento ordinarie".

L'iniziativa è stata realizzata tramite la piattaforma tecnologica, esperta nel crowdfunding, ideaginger.it che ha già selezionato i primi 3 progetti: 'Imparare.IA.mo l'Intelligenza Artificiale Giocando, per formare gli insegnanti delle scuole primarie e medie piemontesi; ''Fai brillare la ricerca' mirato a progettare un biosensore in diamante artificiale per studiare il comportamento delle cellule sottoposte a radiazioni'; 'Salviamo il lemure cantante del Madagascar'.

La logica del progetto, è stato spiegato, è quello della vecchia trasmissione televisiva 'Lascia e Raddoppia': i progetti che raggiungono il budget proposto sulla piattaforma lo vedono raddoppiato dall'Università e dalla Compagnia di San Paolo.

"Una iniziativa straordinaria - ha aggiunto l'assessore all'Istruzione della Città, Carlotta Salerno - che dimostra quando sia viva e attiva la progettualità dell'Università torinese e che segna una nuova strada per avvicinare l'università ai cittadini in una logica inclusiva, formativa e trasparente. In una città che crede e investe sempre di più nella sua vocazione universitaria". (ANSA).