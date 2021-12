Torino: Comune, via senzatetto davanti Duomo

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Niente più senzatetto, a Torino, di fronte al Duomo. Questa mattina il Comune è intervenuto "nel rispetto della dignità delle persone", precisa l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli, sotto i portici del 'Palazzaccio', dove dormivano diciassette persone. Molti di loro, avvisati nei giorni scorsi con l'aiuto dei mediatori, hanno espresso l'intenzione di andare a dormire nel centro per l'emergenza freddo di via Traves.

"Le condizioni igieniche e sanitarie imponevano di intervenire - aggiunge l'assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero - Proseguiremo con questa attività anche in altre zone, sempre con l'obiettivo di avviare un percorso diverso che possa favorire una presa in carico complessiva".

"La nostra città - aggiunge Rosatelli - ha cominciato, già con la scorsa amministrazione, un cambio di paradigma per andare oltre l'emergenza e fondarsi su interventi su misura finalizzati a percorsi di inclusione sociale. Non si tratta di scegliere fra dignità e decoro, ma di costruire politiche attorno al valore della persona". A breve verrà sottoscritto un protocollo per l'assistenza delle persone senza dimora nell'area metropolitana; la Città sta anche lavorando, con le Circoscrizioni, per individuare ulteriori spazi per l'accoglienza di piccoli numeri di persone e una nuova struttura a bassa soglia che possa in futuro sostituire quella di via Traves. (ANSA).