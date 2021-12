Pmi: Api Torino, segnali positivi ma meno diffusi

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Sono positivi, ma in misura inferiore a prima, gli indicatori dell'ultima indagine congiunturale condotta dall'Ufficio Studi di Api Torino.

Significativo è il ridimensionamento del grado di fiducia degli imprenditori, che cala di circa venti punti rispetto al 46,3% di giugno e al 41,8% di ottobre. "Ci sono segnali postivi, ma sono meno diffusi e più selettivi rispetto a sei mesi fa. E' l'indicatore chiaro che non bisogna abbassare la guardia", commenta il presidente di Api, Corrado Alberto.

I livelli di produzione del settore manifatturiero segnano un fisiologico e atteso rallentamento nel secondo semestre 2021. Se il saldo attuale della produzione è pari a +17,6%, con riferimento al prossimo semestre sono attesi livelli di produzione in ulteriore contrazione, fino a +6,0%. Solo il 35,5% delle imprese fino a nove addetti ha realizzato nuovi investimenti nel secondo semestre 2021. Rimane elevata la quota di imprese che vanta crediti scaduti, pari a 60,6% del campione, benché in diminuzione rispetto all'ultima rilevazione di ottobre 2021 (65,7%).

Il 52,5% degli imprenditori prevede nuove assunzioni in azienda per il prossimo semestre, il 22,8% a tempo indeterminato. Negli ultimi sei mesi il 18,8% delle imprese ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (-25% rispetto alla prima parte dell'anno). Con riferimento al primo semestre 2022, invece, è prevista stabile la quota di imprese che ritiene di dover ricorrere alla Cassa Integrazione (19,2%).

"Anche per il primo semestre 2022 è prevista un'ulteriore contrazione degli indicatori congiunturali - conclude Alberto -.

L'impressione è che ci sia una generalizzata diminuzione della fiducia nel futuro da parte degli imprenditori, c'è attesa degli sviluppi. Pesano, d'altra parte, in modo sempre più incisivo le persistenti difficoltà intervenute in questi ultimi tempi relativamente alle materie prime e al caro-bollette". (ANSA).