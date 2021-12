Musica: Concerto di Natale apre stagione Filarmonica Trt

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - La Filarmonica TRT inaugura la Stagione dei Concerti 2022 il 20 dicembre all''Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto nel nome di Maria Teresa Lavazza, attiva per anni a favore della cura delle malattie rare e degenerative e del supporto alla ricerca scientifica. Sul palco il direttore ospite principale, il maestro Felix Mildenberger, uno degli artisti emergenti di maggior interesse sul panorama musicale internazionale.

La collaborazione tra il maestro e la Filarmonica TRT è cominciata con il concerto di Natale nel dicembre 2018 e da allora è ospite fisso del cartellone. "Conosco la Filarmonica TRT da tre anni e sono felice di poter lavorare insieme con una maggiore intensità - dichiara Mildenberger - Il suono e il carattere dell'orchestra mi hanno colpito da subito. Si tratta di un'orchestra con una grande tradizione, molto preparata e in grado di presentare un repertorio vastissimo e importante".

Il concerto, sostenuto dalla Fondazione Crt, vede nel programma la Sinfonia No.7 in Mi maggiore di Bruckner, l'opera con cui il compositore riscosse maggior successo in vita, nonostante un certo numero di critiche al debutto. Una sorta di tributo a Wagner di cui era grande estimatore e che chiamava 'Il Maestro'. (ANSA).