Mediterraneo 2016, nono manifesto Opera Viva Barriera Milano

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Lunedì 20 dicembre alle ore 18.30 si inaugura, in piazza Bottesini a Torino e in diretta Facebook @flashbackfair, il nono manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto dalla fiera d'arte Flashback, Mediterraneo 2016 di Ilaria Abbiento.

Con quest'opera si conclude il racconto visivo costruito nel 2021 dai manifesti del progetto Opera Viva Barriera di Milano.

Ilaria Abbiento presenta un'opera fotografica dal titolo Mediterraneo 2016: quattro donne con la testa coperta dal velo contemplano il mare. Mare che sin dagli esordi dell'autrice costituisce il centro e il fulcro della sua ricerca. Come i manifesti che lo hanno preceduto, anche questo si interroga sul cambiamento, sul mutamento, sulla trasformazione che stiamo attraversando in questi anni. Nel far questo si affida al mare, luogo e dispositivo privilegiato dell'intelligenza e della conoscenza, dell'esplorazione fisica e intellettuale. Superficie e profondità in cui trovarsi e perdersi e ritrovarsi, in cui riflettersi, in cui scoprire se stessi e il mondo. (ANSA).