Green Pass: Lo Russo, massimo rigore a manifestazione Torino

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Siamo al fianco del prefetto e del questore nelle loro valutazioni. Il mio auspicio è che domani la giornata si svolga serenamente e pacificamente, che non si vedano, nella settimana prima del Natale, le scene che abbiamo visto in tante altre città. Questo in un'ottica di massimo rigore e controllo per quanto riguarda il rispetto dell'ordinanza di carattere sanitario che rappresenta un modo di applicare un principio rigoroso a chi manifesta. Queste manifestazioni stanno mettendo a dura prova anche la pazienza dei torinesi e dei commercianti".

A dirlo, a margine dell'incontro fra Città e Circoscrizioni, il sindaco di Torino alla vigilia della manifestazione nazionale No Green Pass in programma in città.

Interpellato sull'appello fatto nei giorni scorsi dal presidente della Regione Alberto Cirio a "tutti i vaccinati a venire a Torino e godersi la città", il sindaco gli fa eco: "dobbiamo promuovere la nostra città, gli spazi commerciali, il nostro centro e quindi faccio appello ai torinesi a poter fruire della loro città, nel rispetto delle regole sul distanziamento e, soprattutto, indossando la mascherina che è un dispositivo oggi quanto mai necessario a limitare gli effetti dell'ondata pandemica". (ANSA).