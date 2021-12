Covid: in Piemonte 2.510 nuovi casi, +43 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Anche in Piemonte continua il trend di crescita dei nuovi casi Covid e dei ricoverati. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 2.510 contagi, con un tasso di positivi del 3,8%. I tamponi processati sono 65.382, di cui 54.846 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici rappresentano il 58,4%.

Negli ospedali il numero dei ricoverati in terapia intensiva è lo stesso di ieri, 53, ma si registra un picco negli altri reparti, +43, con totale salito a 667. Due i decessi, nessuno di oggi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 22.563, i nuovi guariti 949.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 427.390 casi positivi, 11.940 morti e 392.167 guariti. (ANSA).