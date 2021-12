Cisl: Giacomo Manni alla guida della Felsa Piemonte

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Giacomo Manni è stato eletto segretario generale della Felsa Cisl Piemonte, al termine del congresso della federazione che si è svolto nella sede regionale Cisl di via Sant'Anselmo, a Torino. Affiancheranno Manni in segreteria regionale, Cristina Picchioldi della Felsa di Torino e Debora Caracci della Felsa Piemonte Orientale. All'assise regionale della Felsa Cisl hanno partecipato il segretario generale nazionale Felsa, Mattia Pirulli, il reggente, fino a oggi, della struttura piemontese, Daniel Zanda, e la segretaria regionale della Cisl, Bruna Tomasi Cont.

La Felsa è nata nel 2009 per dare voce, rappresentanza e dignità al vasto e complesso mondo del lavoro non standard ovvero i lavoratori somministrati, autonomi e atipici. In Piemonte conta più di 2mila iscritti.

Giacomo Manni, milanese, 26 anni, ha iniziato la sua esperienza due anni fa, nel 2019, come coordinatore regionale di Vivace Piemonte, la community dei lavoratori autonomi della Cisl, e come referente territoriale della Felsa di Alessandria-Asti. Successivamente ha svolto il ruolo di coordinatore territoriale della Felsa di Cuneo e Torino-Canavese. "Mi assumo la responsabilità di guidare questa federazione - ha detto Manni subito dopo l'elezione - con la gioia e la freschezza che un ragazzo di 26 anni può avere dopo aver ottenuto la fiducia da un gruppo dirigente che stima. Come dice Tolstoj: possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo". (ANSA).