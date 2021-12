Sindone:contemplazione in diretta tv e social il 30 dicembre

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Giovedì 30 dicembre è in programma nell Duomo di Torino la contemplazione della Sindone, in presenza per alcuni giovani e per i rappresentanti delle istituzioni e delle diocesi e in diretta Tv e social per tutti.

L'appuntamento è uno dei momenti dell'incontro europeo dei giovani di Taizé, che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia si svolgerà in due fasi.

Il pellegrinaggio vero e proprio, con la partecipazione di migliaia di giovani europei è infatti rinviato dal 7 al 10 luglio, ma nei giorni dopo Natale i Frères della Comunità ecumenica saranno a Torino per guidare la preghiera e animare i workshop su temi spirituali e sociali.

Alla contemplazione della Sindone in Duomo potranno partecipare dunque alcuni giovani, che potranno pregare insieme all'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, e a Frère Alois, priore di Taizé.

Per l'ultimo dell'anno, torna poi la Marcia della Pace animata dal Sermig, a cui quest'anno sono invitati a partecipare, insieme con tutti i torinesi, i giovani dell'incontro di Taizé. La Marcia partirà dall'Arsenale della Pace e raggiungerà la chiesa di Maria Regina della Pace in Barriera di Milano, dove alle 23.15 ci sarà un tempo di preghiera, animato dalla comunità dì Taizé, fino alla mezzanotte. (ANSA).