Profumo di vita, calendario e mostra alla Reggia di Venaria

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Un calendario e una mostra per puntare un faro sul fenomeno della violenza assistita dai minori, con un set d'eccezione come la Reggia di Venaria, che servirà anche per aiutare le mamme più in difficoltà con l'iniziativa del latte sospeso. E' arrivato alla sua quinta edizione il calendario 'Profumo di vita #neldirittodelbambino', presentato oggi alla residenza sabauda dove è stata allestita anche una mostra sul tema.

Un progetto artistico-sociale nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Legal@rte, costituita da un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, e la fotografa torinese Elena Givone, e al quale quest'anno è collegato anche il cortometraggio 'Il Silenzio del Dolore', tratto da un testo autobiografico della poliziotta e psicoterapeuta Katia Ferraguzzi Per affrontare il tema, Elena Givone ha scelto la fotografia Newborn attraverso scatti realizzati nei reparti maternità nei primissimi giorni di vita del bambino, immagini di cura e protezione per ricordare che nei primi mille giorni di vita si gettano le basi per l'adulto del domani. Un Qr code che conduce alla scoperta del fenomeno della violenza assistita è la novità del calendario, la cui distribuzione avverrà attraverso l'iniziativa del latte sospeso, ossia donato con l'acquisto di latte in polvere in alcune farmacia, che si sono messe a disposizione con confezioni a prezzo calmierato che saranno distribuite a neomamme in difficoltà tramite la Caritas diocesana. (ANSA).