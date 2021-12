Poste: annullo filatelico per Diabolik alla Mole

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo al Museo Nazionale del Cinema di Torino con bollo speciale per Diabolik alla Mole. Sono stati predisposti na cartolina illustrata e un folder filatelico.

L'annullo è a disposizione dei collezionisti e appassionati oggi presso lo Spazio Filatelia Torino, via Alfieri, 10, a Torino con orario 8,25/13,30. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane Spazio Filatelia, via Alfieri 10, 10121 Torino. (ANSA).