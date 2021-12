Pa: Santena polo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Il Complesso Cavouriano di Santena, nel Torinese, ospiterà la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Lo prevede il protocollo d'intesa siglato oggi dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con la presidente della Sna Paola Severino, il presidente della Fondazione Cavour Marco Boglione, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e la vicesindaca Michela Favaro, su delega del sindaco, Stefano Lo Russo, intervenuto in videocollegamento insieme al sindaco di Santena, Ugo Baldi.

Il nuovo polo formativo Sna permetterà di attivare programmi di formazione in raccordo con gli enti territoriali e con specifico riferimento al Pnrr e potrebbe diventare un vero 'Campus Cavour', sviluppando collaborazioni con le Università locali, a partire dall'ateneo di Torino e dal Politecnico. "Nel 1853 Cavour varò la riorganizzazione dello Stato sabaudo, la riforma della Pubblica amministrazione che di lì a poco sarebbe stata estesa a tutta l'Italia unita. Oggi stiamo costruendo una nuova Pa per la ricostruzione di una nuova Italia dopo lo shock della pandemia - sottolinea Brunetta -. Il Pnrr può essere considerato una enorme scommessa sul capitale umano, sulle competenze e sulla formazione dei dipendenti pubblici".

"Il polo Sna a Santena affiancherà la sede storica ospitata nella Reggia di Caserta e il polo in progettazione a L'Aquila - aggiunge Brunetta -. Saranno i primi di una serie di altri poli in tutto il Paese, simboli di rinascita che farebbero inorgoglire Cavour. Stiamo realizzando una nuova unità d'Italia nel nome dei 'volti della Repubblica', come li ha definiti il presidente Mattarella". (ANSA).