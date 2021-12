Green pass: prefetto Torino, direttiva sarà più rigida

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei No Green Pass non toccherà il centro cittadino". Il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, interpellato dall'ANSA, risponde così alle preoccupazioni per il corteo nazionale contro il certificato verde in programma sabato sotto la Mole. "La direttiva sul divieto di manifestare all'interno della Ztl sarà per l'occasione ancora più rigorosa - annuncia il prefetto -: il corteo partirà da piazza Castello, ma il centro sarà interdetto e, a differenza delle scorse volte, non ci farà ritorno".

