Anziano avvelenato con liquido auto, assolta la badante

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - È stata assolta dall'accusa di tentato omicidio Fanny, la badante di origine peruviana accusata di aver fatto bere del liquido refrigerante per auto a un 92enne della Valle di Susa che accudiva. Per la donna, condannata a due anni per circonvenzione di incapace in un processo parallelo, i pm Francesco Pelosi e Lisa Bergamasco, titolari dell'inchiesta, avevano chiesto una condanna a 10 anni.

Il "nonno", come la donna chiamava il 92enne, venne ricoverato in ospedale per avvelenamento la sera tra il 23 e 24 giugno 2019. Secondo l'accusa la donna, difesa dagli avvocati Christian Rossi e Rocco Femia, gli aveva fatto bere un bicchiere di liquido refrigerante per auto. Tesi sempre respinta dalla donna, che durante il processo ha raccontato di aver strappato il bicchiere dalle mani del pensionato e poi di averlo portato in ospedale, prima a Susa e poi a Rivoli.

Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 60 giorni.

