Vaccini: Cirio,14mila famiglie hanno già iscritto loro bimbi

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - "Appena aperte le prenotazioni abbiamo avuto dei risultati molto buoni, solo nella prima giornata più di 5 mila iscrizioni. E ad oggi siamo arrivati quasi a 14 mila. È un dato importante, perché vuol dire 14 mila ragionamenti familiari di papà e mamma che parlano e decidono di iscrivere il proprio bambino. È un segno di grande fiducia nella scienza e nelle istituzioni". A dirlo, a margine dell'inaugurazione della nuova food lounge della stazione di Porta Nuova, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, alla vigilia dell'avvio delle vaccinazioni pediatriche in Piemonte. "Io ci credo molto - sottolinea Cirio - e domani mattina sarò presente alla prima inoculazione in via Gorizia, a Torino, dove abbiamo aperto un hub destinato solo ai bambini.

Abbiamo approcciato la vaccinazione ai bambini con la cautela e delicatezza utilizzate ad esempio per gli over 80, cioè persone che per questione di età sono delicate e vanno accompagnare al vaccino. Per questo - ricorda Cirio - abbiamo anche definito l'accordo con i pediatri che saranno a vaccinare nei nostri hub, perché essendo un momento delicato è giusto che il pediatra stia vicino al bambino e soprattutto al papà e alla mamma che fanno questa scelta di vita per i loro figli".

I bambini nella fascia 5-11 anni in Piemonte sono circa 245 mila. (ANSA).