Unicef dona al Questore 'Pigotta poliziotta'

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Una delegazione dell'Unicef, organizzazione che promuove i diritti dei bambini e delle bambine in tutto il mondo, ha incontrato il questore di Torino Vincenzo Ciarambino. La delegazione Unucef, composta dal presidente provinciale Antonio Sgroi e da Annamaria Pansera, referente dei laboratori per la realizzazione delle pigotte, ha ringraziato la Polizia di Stato per il contributo che dal 2001 dà ogni anno grazie alla vendita del calendario.

I fondi serviranno a sostenere il programma Covax per un accesso equo e globale ai vaccini. Una quota sarà devoluta al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del piano Marco Valerio, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche.

Alla fine dell'incontro è stata donata a Ciarambino, come segno di gratitudine alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, la Pigotta Poliziotta appositamente realizzata da Pansera. (ANSA).