Teatro 'immersivo', spettatori creano profumo in sala

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - L'Unione Culturale Franco Antonicelli, in via Cesare Battisti 4b a Torino, ospita le anteprime di uno spettacolo particolarmente coinvolgente per il pubblico, 'Ovunque vai lascia il profumo', nel quale gli spettatori potranno creare una vera e propria essenza per lasciarsi permeare ancora di più dalle emozioni del teatro. Una sinestesia di olfatto e arte teatrale.

Lo spettacolo con Chiara Cardea e Silvia Mercuriati, racconta la scelta estrema di due donne, Irma e Nora, che hanno deciso di abitare in una stanza, senza mai varcarne la soglia, alla ricerca della propria identità e della propria realizzazione.

Durante le 6 repliche in programma - il 18 e 19 dicembre alle ore 21, il 27 e 28 dicembre alle 19.30, infine il 29 e 30 alle ore 11 del mattino - il pubblico creare il suo profumo, grazie alla collaborazione con Pratorosso Apicoltura ed Erboristeria.

Verrà inoltre allestito uno spazio intimo dove le persone in sala potranno lasciare traccia scritta delle proprie riflessioni. Un format nato quando Chiara e Silvia si accorgono della community creatasi attorno a Irma e Nora a seguito di "A scatola chiusa | Andante cantabile con slancio", primo capitolo della saga. Alcuni spettatori erano rimasti così impressionate da tornare ripetutamente alle repliche, altre avevano raccolto le proprie emozioni in podcast o in lunghe riflessioni inviate alle due attrici. (ANSA).