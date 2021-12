Startup Pharmercure, aumento di capitale da 1,4 milioni

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Si consolida e cresce Pharmercure, la startup di delivery farmaceutico guidata da Maurizio Campia, che ha appena concluso un aumento di capitale da 1,4 milioni di euro ad una valutazione post-money di 8 milioni di euro con l'ingresso in società - tra gli altri - del fondo di venture capital di Azimut. Alla raccolta hanno partecipato anche investitori privati tramite campagna equity crowdfunding su Mamacrowd. Reale Mutua (già socio della startup) ha investito per mantenere inalterata la propria quota di partecipazione.

"Siamo entusiasti della fiducia che una società esperta come Azimut ha deciso di riporre in Pharmercure e della conferma da parte di Reale Mutua dopo l'investimento del 2019", spiega il CEO Maurizio Campia.

L'idea del delivery farmaceutico nasce nel 2018 in seno allo Startup Creation Lab dell'Università di Torino. Il modello di business mette in contatto, tramite una piattaforma evoluta, le farmacie di prossimità con i loro clienti. Un settore che sin Italia supera i 24 miliardi di Euro e coinvolge oltre 19.000 farmacie.

Pharmercure è attiva in più di 25 città sul territorio italiano, connettendo centinaia di farmacie, e sviluppa oltre 1 milione di euro di transato, con una crescita di oltre cinque volte nel 2020 rispetto all'anno precedente. L'obiettivo per il 2022 è quintuplicare tutte le principali metriche di business.

(ANSA).