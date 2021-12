Sguardi Plurali a Camera, 45 scatti in Project Room

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Apre al pubblico, nella Project Room di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, la nuova mostra Sguardi Plurali, nata dalla collaborazione fra Camera, Fieri - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione e Società Umanitaria. In mostra, 45 scatti, risultato della partecipazione al concorso fotografico "Sguardi Plurali" rivolto a giovani fotografi sui temi della migrazione e delle seconde generazioni.

L'esposizione nasce da un bando al quale hanno risposto 19 autori. Alcuni sono richiedenti asilo e rifugiati, altri cittadini italiani o in attesa di diventarlo. La fotografia assolve nelle loro vite a differenti scopi e progetti: mezzo di denuncia sociale, strumento attraverso cui portare avanti una ricerca intima sulla propria identità, forma di espressione all'interno di un percorso artistico più o meno avviato. In mostra si trovano i progetti di Oleksandra Horobets (Ucraina, 1997), Karim El Maktafi (Desenzano del Garda, 1992) e Danielle Souza da Silva (Fortaleza, Brasile, 1997), vincitori in ordine del primo, secondo e terzo premio, oltre a uno scatto per ciascuno di tutti i partecipanti al bando.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da: Pietro Cingolani (antropologo, Università di Bologna e Fieri), Monica Poggi (curatrice di Camera), Annalisa Frisina (sociologa visuale, Università di Padova), Mariagiulia Grassilli (antropologa, Università di Bologna e direttrice del Festival Human Rights Nights), Délio Jasse (fotografo e videoartista), Suranga Deshapriya Katugampala (fotografo e videoartista). La mostra resterà fino al 9 gennaio a Camera e sarà a Bologna e Milano nei primi mesi del 2022. (ANSA).