Sergio Marchionne, il ricordo in un docu Tv su RaiTre

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Andrà in onda in prima serata il 17 dicembre alle 21,25 su Rai Tre il documentario 'Sergio Marchionne' che, per la prima volta, ricostruisce la vita dell'uomo che ha rivoluzionato l'azienda più importante d'Italia. Di Francesco Miccichè, coprodotto da Mario Rossini per Red Film con Rai Documentari e Luce Cinecittà, è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

Il documentario ripercorre le tappe principali della vita del manager: l'infanzia in Abruzzo e l'emigrazione in Canada; la ribellione giovanile e gli inizi come dirigente; il periodo da underdog, la consacrazione, le sue partite principali, giocate alle pari con i maggiori manager mondiali; la venerazione ricevuta negli Usa e la diffidenza da parte della sua nazione d'origine. Infine, il triste epilogo con l'improvvisa scomparsa.

Ma soprattutto le convinzioni, gli interessi, i sentimenti privati di un uomo che aveva fatto della riservatezza un cavallo di battaglia.

'Sergio Marchionne' è un documentario dal taglio internazionale, approvato dal gruppo Stellantis, che, capitolo dopo capitolo, restituisce la complessità della figura del manager, spesso osannato per le sue intuizioni ma anche duramente criticato per i metodi e l'impatto a volte drammatico delle sue scelte. Un approccio diversificato che poggia le basi su un vasto repertorio tra Rai Teche, Istituto Luce-Cinecittà, Csc - Archivio Nazionale Cinema Impresa (Ivrea), Meeting di Rimini, le più prestigiose università italiane, Ferrari, La7, RSI e soprattutto gli archivi privati di Stellantis concessi in esclusiva, a cui si aggiungono le interviste ai suoi più stretti collaboratori, come Maria Cristina Zilocchi, la sua assistente personale in Fca, e ai principali esponenti della politica, Matteo Renzi, dei sindacati, Maurizio Landini e Marco Bentivogli, del giornalismo, Mario Calabresi, Massimo Gramellini e Gianni Riotta, e dell'imprenditoria italiana e non, come John Elkann, Oscar Farinetti e Luigi Gubitosi, e Steven Rattner, capo Task Force Industria Automobilistica dell'Amministrazione Obama.

