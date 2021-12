Presidio No Tav, "Torino resti fuori dall'Osservatorio"

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Presidio di alcune decine di No Tav, questa mattina,. in piazza Castello a Torino davanti alla sede del Consiglio metropolitana dove si è riunita la commissione intergovernativa italo-francese creata dai due governi per il collegamento ferroviario Torino-Lione. Gli attivisti protestano, oltre che contro l'opera in sé, per il rientro di Torino e della Città Metropolitana nell'Osservatorio per la ferrovia.

Un gruppo di No Tav ha esposto lo striscione con la scritta 'Da Lo Russo all'Ue tutti uniti nella devastazione ambientale.

Fuori Torino dall'Osservatorio Tav. Avanti No Tav". (ANSA).