Ndrangheta: pm chiede 11 anni per ex assessore Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - La condanna a 11 anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Torino per Roberto Rosso, ex assessore regionale in Piemonte imputato di voto di scambio con esponenti della 'ndrangheta. Il processo è in corso davanti al Tribunale di Asti e riguarda nel complesso una quarantina di persone per la presenza della criminalità organizzata nel Torinese. (ANSA).