Monfest, nuovo Festival della fotografia a Casale Monferrato

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - A Casale Monferrato nasce un nuovo Festival della fotografia. MonFest questo il suo nome, è diretto da Mariateresa Cerretelli e promosso dal Comune di Casale Monferrato con molti partner pubblici e privati, soprattutto del territorio. Avrà cadenza biennale e l'edizione di debutto è prevista dal 25 al 27 marzo prossimi.

Ambizioni internazionali, forte coinvolgimento del territorio monferrino e confronto tra le arti, sono i tratti distintivi del Festival: nel '21 l'obiettivo è puntato sulla Fotografia, il paesaggio e le sue architetture naturali o simboliche, nel '24, il tema è Fotografia e letteratura, nel '26, Fotografia, tra teatro cinema e danza.

Fin dal debutto, MonFest conta su "padrini" d'eccezione: gran parte dei protagonisti della critica fotografica nazionale, compresi esponenti delle nuove generazioni. Fotografia, ma anche arte, architettura, ambiente. Ha valore simbolico che per la presentazione ufficiale sia stata scelta la sede di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, importante realtà torinese per sede e internazionale per il rilievo della sua attività.

Monfest - che ha come sedi il Castello, il Teatro, il Duomo e la Sinagoga, una delle più belle l'Europa. - punta su giovani e donne. Sono stati i ragazzi dell'Istituto Leardi di Casale a progettare il logo, così come i ragazzi delle superiori casalesi saranno protagonisti delle visite guidate e dei servizi di accoglienza. Sarà anche un Festival al femminile. Mariateresa Cerretelli ha scelto come curatrici per alcune delle mostre di maggior rilievo Giovanna Calvenzi, Renata Ferri, Elena Ceratti, Daria Carmi e Benedetta Donato. Valentina Vannicola sarà una delle autorevoli autrici, presente con il suo progetto Living Layers.

Tra le prime mostre in programma Monferrato, terra senza confini, omaggio al territorio con immagini, quasi tutte inedite, di Gabriele Basilico. (ANSA).