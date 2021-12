Lo Russo, Torino accompagnerà il processo di tutta la Tav

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - "La Città di Torino e la Città metropolitana ci sono e sostengono la Torino-Lione, e accompagneranno tutto il processo di progettazione e costruzione della tratta nazionale". Così il sindaco cittadino e metropolitano Stefano Lo Russo, aprendo la riunione della Cig, la Conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi per il collegamento ferroviario Torino Lione. Il sindaco di Torino ha così ribadito il rientro della Città nell'Osservatorio da cui era uscita con la sindaca Appendino. " Sarà sempre più importante il suo ruolo quale luogo della discussione. Deve servire a migliorare l'opera, non a metterla in dubbio. Stiamo parlando - ha detto Lo Russo - di una infrastruttura essenziale per il nostro territorio: ho voluto essere presente a questo appuntamento per ribadire il pieno e totale sostegno di Torino a questa infrastruttura". (ANSA).