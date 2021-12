Ferrero: Bardi a Balvano, futuro giovani passa da imprese

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - "Solo attraendo nuovi investimenti in Basilicata, incentivando la creazione di nuove aziende e potenziando le imprese endogene, possiamo dare un futuro ai giovani lucani e contrastare lo spopolamento": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi, visitando lo stabilimento di Balvano (Potenza) della Ferrero.

Bardi ha sottolineato che a Balvano si producono biscotti "ormai famosissimi, che con orgoglio possiamo dire che sono made in Basilicata. Quello di Balvano è un insediamento produttivo che garantisce 550 posti di lavoro, in continuo sviluppo e che vogliamo aiutare nel suo percorso di crescita in terra lucana, come ho avuto modo di dire al management nel corso di un incontro molto proficuo, che avrà anche un seguito nei prossimi mesi. Come abbiamo scritto nel piano strategico regionale, le imprese, il lavoro e la produzione in Basilicata sono i pilastri su cui costruire il futuro della nostra Regione", ha concluso Bardi. (ANSA).