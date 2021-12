Domani udienza sull'incidente del Mottarone, si va verso rinvio

(ANSA) - VERBANIA, 15 DIC - Dovrebbe essere un'udienza interlocutoria, per prendere atto della richiesta di rinvio del collegio dei periti, quella in programma domani al Tecnoparco di Verbania nell'ambito dell'incidente probatorio sulla tragedia del Mottarone, il crollo della funivia che lo scorso 23 maggio è costato la vita a 14 persone. Il gip, Elena Ceriotti, aveva fissato la data lo scorso luglio, ma i tempi lunghi delle operazioni di recupero della cabina, avvenuto l'8 novembre, non avrebbero permesso ai periti di terminare le loro relazioni sulla causa della rottura della fune.

In attesa dell'esito delle prove di laboratorio, è dunque probabile un rinvio di almeno tre mesi. Nel frattempo il fascicolo dovrebbe passare al giudice Annalisa Palomba, perché a fine anno il gip Ceriotti andrà in pensione. A margine dell'udienza di domani è probabile che i periti si riuniscano per fare il punto della situazione.

Il Comune di Stresa avrebbe intanto deciso di revocare la concessione della funivia alla Ferrovie del Mottarone, la società amministrata al momento dell'incidente da Luigi Nerini, uno degli indagati. (ANSA).