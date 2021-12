Cisl: Filippone confermato al vertice Femca Torino Canavese

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Con 31 voti su 33, Giuseppe Filippone, 55 anni, perito chimico, è stato confermato al vertice della Femca Cisl Torino-Canavese al termine del sesto congresso Femca Cisl Torino che si è svolto nei giorni 13 e 14 dicembre all'hotel Gallia di Pianezza, alle porte di Torino.

Eletti in segreteria territoriale Femca anche Barbara Solia e Vincenzo Palermo.Ai lavori congressuali hanno partecipato i segretari nazionale e regionale della Femca Cisl, Raffaele Salvatoni e Gabriella Pessione, e il segretario generale Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco. Slogan dell'assise della federazione territoriale che raggruppa i lavoratori del settore chimico, gomma plastica, tessile ed energia e che conta 1.200 iscritti: "Esserci per cambiare. La sostenibilità come orizzonte dell'azione".

Filippone inizia la sua attività sindacale nel 1987 in qualità di rsu alla "Farmitalia Carlo Erba", ora Olon, di Settimo Torinese. Nel 2008 comincia l'esperienza a tempo pieno come operatore della Femca. Nel 2010 viene eletto nella segreteria della Femca Cisl torinese di cui diventa segretario generale nel giugno 2018.

"Dobbiamo essere ancora più presenti nei luoghi di lavoro - dice il neo segretario Giuseppe Filippone, subito dopo la sua rielezione - gestire le crisi in atto e i grandi cambiamenti che stanno trasformando profondamente il nostro tessuto produttivo territoriale. Dobbiamo coinvolgere le persone nelle scelte che facciamo. Coraggio, disponibilità e competenza devono caratterizzare l'azione sindacale, senza mai dimenticare da dove veniamo". (ANSA).