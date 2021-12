Arte:opere Cima da Conegliano al grattacielo Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Intesa Sanpaolo espone dal 22 dicembre al 9 gennaio due capolavori di Cima da Conegliano, artista tra i maggiori esponenti della scuola veneta tra XV e XVI secolo. Entrambi i dipinti raffigurano la Madonna con il Bambino e provengono dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e dal Petit Palais di Parigi. Per la prima volta saranno dunque due gli 'ospiti illustri' protagonisti dell'ormai tradizionale appuntamento espositivo torinese che la Banca organizza nel periodo delle festività invernali.

Dopo l'interruzione dello scorso anno a causa della pandemia ritorna, in coerenza con l'ultima edizione, un omaggio ai pittori veneti del Rinascimento e alla figura della Vergine che stringe il Bambino. Il precedente 'ospite illustre', esposto al grattacielo tra il 2019 e il 2020, era stato infatti la Madonna di Alzano di Giovanni Bellini, in prestito dall'Accademia Carrara di Bergamo.

L'Ospite illustre è la rassegna curata e promossa da Intesa Sanpaolo che dal 2015 espone nei suoi musei delle Gallerie d'Italia e al grattacielo di Torino un'opera di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei italiani e stranieri.

Con questo appuntamento L'Ospite illustre, realizzato dal Progetto Cultura della Banca, è giunto alla tredicesima edizione. Il catalogo della mostra è edito da Edizioni Gallerie d'Italia | Skira con testi di Neville Rowley, Cécile Maisonneuve e Giorgio Fossaluzza. (ANSA).