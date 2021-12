++ Embraco: incontro al Mise da 4 ore, niente proroga cigs ++

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Prosegue dalle 10 l'incontro sull'ex Embraco al ministero dello Sviluppo Economico, mentre i lavoratori manifestano in strada. Alla riunione - secondo quanto si apprende - partecipa Luca Annibaletti, coordinatore della struttura per le crisi d'impresa del Mise, mentre non sono presenti esponenti del governo.

Nessuna possibilità - trapela dalla riunione - di proroga della cassa integrazione straordinaria che scadrà il 22 gennaio, quando scatteranno i licenziamenti, e neppure di reindustrializzazione. Si lavora soltanto sull'ipotesi di ricollocazione dei lavoratori. Potrebbe essere definita la data di un nuovo incontro. (ANSA).