Travolto da un treno mentre lavorava, muore nel Torinese

Incidente sul lavoro questa sera nello scalo ferroviario merci di Orbassano, nell'hinterland di Torino. "Durante le operazioni di manovra di un treno merci, L.U., da una prima frammentaria ricostruzione dei fatti, pare sia rimasto schiacciato dal convoglio", scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, UILtrasporti, Ugl Ferrovie e Fast Confsal, che in una nota "esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima".

Le segreterie regionali degli stessi sindacati "chiederanno un incontro urgente - si legge ancora - per capire le cause del tragico incidente, alla Società Metcitalia Rail".