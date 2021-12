Torino; Cairo 'bene in casa, miglioriamo in trasferta'

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Stiamo facendo molto bene in casa, abbiamo uno dei migliori rendimenti interni, e ora dobbiamo migliorare in trasferta: le premesse sono buone, adesso serve continuità". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, durante la festa di Natale del club di via Arcivescovado.

"Juric ha dato un'impronta e stiamo facendo buonissime partite, contro il Bologna abbiamo dominato - aggiunge il patron granata ai microfoni di Torino Channel - e abbiamo cominciato una cavalcata diversa con ambizioni diverse. Procediamo su questa strada step by step e con una visione positiva, possiamo fare qualcosa di buono ma è meglio non dire cosa e aspettiamo di vederlo quando accadrà". (ANSA).