Rogo nel Torinese: ricaduta fumi aumenta ancora inquinamento

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - La ricaduta dei fumi provocati dal maxi incendio di materie plastiche alla Demap di Beinasco (Torino) ha raggiunto nella tarda serata di ieri la concentrazione massima dall'inizio del rogo in alcuni punti della città prossimi alla fabbrica. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha misurato una concentrazione pari a 385 ppb (parti per bilione) dell'insieme dei cov (composti organici volatili) in viale Risorgimento, 318 ppb in via Anselmetti, 248 in strada del Drosso, 245 nella zona del centro commerciale Ipercoop, 256 in via Falcone. Attorno all'edificio bruciato è stata creata una 'zona rossa' dove non è consentito l'accesso ad alcuno.

Alcune scuole di Beinasco restano chiuse anche oggi mentre procede l'attività di bonifica e investigazione dei Vigili del Fuoco. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella del corto circuito.

Quando è scoppiato l'incendio, nel pomeriggio di domenica scorsa, nel capannone si trovavano alcuni dipendenti che, dopo avere tentato di fermare il fuoco, sono riusciti a mettersi in salvo. (ANSA).